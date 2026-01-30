İsviçre altın ihracatında güçlü artış: Türkiye ve İngiltere öne çıktı

İsviçre'nin altın ihracatı Aralık ayında aylık bazda yüzde 27 oranında yükseldi. Küresel ölçekte artan talep ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın sevkiyatlarına da güçlü şekilde yansıdı. Bu dönemde Türkiye'ye yapılan altın gönderimleri 9,3 tona çıkarken, İngiltere'ye sevk edilen miktar son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

İsviçre gümrük verileri, ülkenin Aralık ayındaki toplam altın ihracatının 138 ton 977 kilogram olduğunu gösterdi. Kasım ayında bu rakam 109 ton 516 kilogram olarak kaydedilirken, bir önceki yılın Aralık ayında ise 128 ton 424 kilogram seviyesindeydi.

İNGİLTERE TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere'ye yapılan altın sevkiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Kasım ayında 45 ton olan teslimatlar, Aralık'ta 101 tona yükselerek Ağustos 2019'dan bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı.

TÜRKİYE'YE SEVKİYAT 9,3 TONA ULAŞTI

Türkiye'ye gönderilen altın miktarında da artış gözlendi. Kasım ayında 7,74 ton seviyesinde olan ihracat, Aralık ayında 9 ton 327 kilograma yükseldi.

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere çıkması ise Asya pazarında talebi sınırladı. Bu nedenle Aralık ayında Çin'e hiç altın sevkiyatı yapılmadı. Kasım ayında Çin'e 12,01 ton, geçen yılın Aralık ayında ise 4 ton altın ihraç edilmişti. Dünyanın önde gelen diğer tüketicilerinden Hindistan'a yapılan sevkiyatlar 1.902 kilogram ile genel olarak yatay bir seyir izledi.

Ülkelere göre ihracat dağılımında Almanya'ya 2,48 ton, Fransa'ya 10,89 ton ve ABD'ye 5,82 ton altın gönderildi. ABD'ye Kasım ayında yapılan sevkiyatın yalnızca 168 kilogram olduğu dikkat çekti.

Bu gelişmelerin arka planında altın fiyatlarındaki sert yükseliş öne çıktı. Spot altın fiyatı ons başına 5.594,82 dolarla rekor seviyeyi test ederken, güvenli liman talebinin etkisiyle Ocak ayında yüzde 24 artış kaydetti. Altın fiyatları 2025 yılı genelinde ise yüzde 64 oranında yükseldi.