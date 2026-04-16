Giriş Tarihi: 16.04.2026 11:03Son Güncelleme: 16.04.2026 11:04
İsviçre Merkez Bankası'ndan sıkılaşma açıklaması
İsviçre Merkez Bankası, mart ayı para politikası tutanakları yayımlandı. Küresel enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği vurgulanırken para politikası koşullarının sıkılaştığı ifade edildi.
ABONE OL
İsviçre Merkez Bankası tutanaklarında "Aralık ayından bu yana İsviçre frangının değer kazanmasıyla birlikte para politikası koşulları sıkılaştı" ifadeleri kullandı.
Banka tutanaklarında enerji fiyatlarında artışa dikkat çekilirken küresel enflasyon beklentilerindeki yükselişler olduğuna dikkat çekildi.
Banka tutanaklarında şu ifadelere yer verildi:
Aralık ayından bu yana İsviçre frangının değer kazanmasıyla birlikte para politikası koşulları sıkılaştı.
Ancak para politikası genişlemeci olmaya devam ediyor.
Yönetim kurulu, İsviçre frangı döviz kurundaki hareketlere neden olan çeşitli faktörleri ele aldı.
Bir faktör de İsviçre frangının güvenli liman para birimi rolüdür.
Kısa vadede, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Aralık ayı tahmininden daha yüksek.
Orta vadede, İsviçre frangının değer kazanması enflasyon baskısını azaltarak, enerji fiyatlarındaki artışın olası ikinci tur etkilerini dengelemektedir.
İsviçre Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahale etme isteğinin yüksek kalması, İsviçre frangının hızlı ve aşırı değer kazanmasını engellemek ve İsviçre'deki fiyat istikrarını tehlikeye atmamak için gereklidir.