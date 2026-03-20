İsviçre’den ABD’ye tepki: Silah ihracatını durdurdu

İsviçre, ABD ve İran arasında süren saldırılarda tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek ABD'ye silah ihracatına kapıları kapattı.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik saldırılarda yer alan ülkelere gerçekleştirilen ihracatın, tarafsızlık politikası çerçevesinde yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "İran ile uluslararası silahlı çatışma içinde bulunan ülkelere, çatışma devam ettiği sürece savaş malzemesi ihracatı yapılamaz. Mevcut lisanslar ile diğer ürünlerin sevkiyatı ise uzman bir ekip tarafından incelenecek" denildi.

ABD'nin aktif olarak bir çatışmanın tarafı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu aşamada ABD'ye savaş malzemesi gönderimine izin verilmesi mümkün değil. 28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından bu yana ABD'ye yönelik yeni bir ihracat lisansı düzenlenmedi. Aynı durum İran için de geçerli" ifadelerine yer verildi.

İsviçre, söz konusu süreçte hem ABD hem de İran karşısında tarafsız pozisyonunu koruduğunu vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik temaslar sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlattı.

İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedefleri vurdu.

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği bildirildi.