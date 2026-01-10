İşyerleri için ’yangın’ şartı! Uymayanın ruhsatı iptal edilerek dükkanı kapatılacak

Düzenleme kapsamında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince eksiklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilen konaklama yerlerinde yapılacak denetim sonucunda, yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyette bulunamayacak.

Bu iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetten men edilecek.

Bu düzenleme kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak. Bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.