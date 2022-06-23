İtfa Ne Demek? Ekonomi Ve Hukuk Terimi Olarak İtfa Ne Anlama Gelir?

Gerek ekonomide gerek ise hukuk alanında borçlar ile ilgili detayların açıklamalarını ifade etmek için kullanılmakta olan itfa terimi, insanlar arasında kelime anlamı açısından da oldukça merak edilmektedir. Dilerseniz, ekonomi ve hukuk terimi olarak itfa ne anlama gelir, birlikte inceleyelim...

İtfa Ne Demek?

İtfa; borçlanma evraklarının ihracında, kararlaştırılmış olan vade tarihlerinde, çalışmış faiz ile birlikte anaparanın beraber şekilde geri ödenmesi anlamına gelmektedir. Örneğin itfası gelen bir senet, 200 liraya alınmıştır ve 20 lira kadar vade sonu faizi bulunmaktadır, bu durumda, itfası geldiği zaman, bu senet 220 lira olarak ödenecektir.

Ayrıca itfa, hukuki terim olarak; herhangi bir borcun ödenip kapatılması manasında kullanılmaktadır. İtfa kelimesinin İngilizce karşılığı ise; ''redemption'' olarak bilinmektedir. İtfa kelimesi, Türkçe dili içerisinde ''etimolojik'' olarak ise, ''söndürme-sönüm'' anlamına gelmekte olan bir kelimedir ve kökeni ise Arapçadan dilimize girmiştir.

İtfa, kısa ve öz bir şekilde; borcun geri ödenmesi ya da satın alınması şeklinde de tanımlanabilir. Bu terim, ticari yaşamda herhangi bir borcun az oranda ve yavaş şekilde ödenmesinin tanımlanmasıdır. Ayrıca, aktif durumdaki kıymet değerlerinin ve demirbaşların senelere paylaştırılarak yok edilmesi de itfanın açıklaması arasında yer alabilir. Çeşitli borçların tamamen kapatılması için yapılabilen her türlü ödemeyi kapsamaktadır.

İtfa Ne Demek Hukuk?

T.C Adalet Bakanlığı'nın hukuk sözlüğü içerisinde yer alan ''itfa'' terimi; ''söndürme, ödeme, bir borcu ödeme, takas, af gibi bir neden ile kapatma ve sona erdirme'' şeklinde ifade edilmiştir.

Hukuk alanında itfa; tamamen bir ödeme olmayıp, borcu sonlandıran tüm hukuki nedenler olarak açıklanmaktadır. Bağışlama ve ibra benzeri gibi durumlarda, genel anlamda itfa nedeniyle alakalı takibin sonlandırılması için, belirli borcun takibinin netleşmesinin ardından tamamen ödenmiş olması gerekmektedir.

İtfa Etmek Ne Demek?

İtfa etmek; bir borcun itfası yani en anlaşılır şekilde, bir borcun ödenmesi anlamına gelmektedir. Eskiden kalan bir borcun, günümüzde ele alınarak tahsil edilmesi anlamına da gelmektedir.

Borç itfasında genel olarak borcun çok önemli bir bölümünden vazgeçilmektedir ve de asıl olan borçtan çok düşük bir ödeme miktarı kabul edilmektedir. Yahut bu borç, oldukça küçük oranlarda olacak şekilde, uzun vadelere bölünmektedir. Kısacası, bir tür yapılandırma gerçekleştirilmektedir. Özetle; hedeflenen şey, var olan bir borcun, çeşitli ödeme yöntemleri ile yok edilmesi olarak ifade edilmektedir.