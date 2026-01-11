İtfaiye raporu olmayanın ruhsatı iptal edilecek

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, yangın güvenliği eksiklerini gidermeyen ve itfaiye raporu alamayan iş yerlerine 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra rapor ibraz etmeyen iş yerlerinin ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mevcut yönetmeliğe geçici bir madde eklendi. Buna göre, itfaiye raporu alınması gereken ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak. Bu kapsamda, yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ve itfaiye raporunun alınması için 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanınacak. Raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilerek kapatılacak.