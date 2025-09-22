İthal otomobillere % 25-30 ek vergi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla otomotiv ithalatına ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEKTÖR STRATEJİK ÖNEMDE

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada otomotiv sektörünün, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle Türkiye ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahip olduğu vurgulandı. Artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

AB VE STA KAPSAM DIŞI

Açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar yüksek olanının, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya m inimum 7 bin dolar yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

GEÇİŞ SÜRECİ 60 GÜN

Açıklamada, düzenlemeye konu araçların ithalatında başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlandığı ve Karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60. gün yürürlüğe gireceği bildirilerek, şunlar kaydedildi: "Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atma- ya devam edecektir."

24 ÜLKE İLE STA BULUNUYOR

Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışından ithal edilen ve vergisiz fiyatı 900 bin TL olan bir hibrit araca 6 bin dolar (248 bin TL) kadar ek vergi ödenecek. Hali hazırda 24 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunuyor. Türkiye'nin Çin, Japonya, ABD, Güney Afrika ve Meksika gibi ülkeler ile arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmuyor. Bu ülkelerden ithal edilecek araçlar yeni gümrük vergilerine tabi olacak. Çin'e uygulanan ek gümrük vergileri düşürülmüş olsa da elektrikli araç tebliğinin yürürlükte kalmayı sürdürmesi, bu ülkeden elektrikli araç ithalatını zorlaştırmaya devam ediyor.

İŞTE YENİ EK VERGİLER

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller: %25 veya araç başına en az 6.000 dolar, hangisi yüksekse.

Plug-in hibrit otomobiller: %30 veya en az 7.000 dolar, hangisi yüksekse.

Elektrikli otomobiller: %30 veya en az 8.500 dolar, hangisi yüksekse.

ABD MENŞELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER KALDIRILDI

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine Türkiye'nin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler aldığı ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başladığı hatırlatıldı. Söz konusu tedbirlerin ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellendiği ve halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sürecin iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, gelinen aşamada ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin sona erdirildiği belirtilerek, "Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışılmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir" denildi.