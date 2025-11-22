İthal otoya vergi geldi fiyatlar zamlanabilir

Türkiye'nin otomobil satışlarında ithalatın payını azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla getirdiği ek vergi sistemi devreye giriyor. Düzenleme, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) veya Gümrük Birliği'ne dahil olmayan ülkelerden yapılan otomobil ithalatını kapsıyor. Söz konusu ülkelerden ithal edilecek benzinli, dizel ve hibritlere yüzde 10 vergi üzerine yüzde 25, elektrikli ve şarj edilebilir hibritlere yüzde 10 vergi üzerine yüzde 30 ek vergi gelmişti. Uygulamayla, AB ve STA dışı ülkelerden ithal edilen otomobillerde ciddi fiyat artışları bekleniyor. Bazı modellerde fiyatların yaklaşık 500 bin TL artacağı öngörülüyor.

EYLÜLDE KARAR ALINDI

Geçtiğimiz eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirilmişti. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu.

HANGİ MARKALARI ETKİLİYOR?

Türkiye, otomotiv ithalatının yüzde 80'inden fazlasını AB ve STA Ülkelerinden gerçekleştirdiği için ciddi bir değişiklik olmayacak. Ancak kararla, Japon otomobillerinin bazıları yeni gümrük vergisinden etkilenecek. Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor. Toyota'nın yerli üretimi olan Corolla ve CH-R dışında Avrupa Birliği'nde üretilen Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri vergi artışından etkilenecek. Corolla Cross, RAV4, Land Curiser Prado'nun fiyatı artacak. Nissan'ın X-Trail modeli vergi artışından dolayı zamlanacak. Subaru'nun ise Forester ve Crosstrek modelleri vergiden etkilenecek. Lexus'un satıştaki LBX, NX, RX ve LM yani tamamı ek vergiye tabi olacak.



NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

TİCARET Bakanlığı, otomotiv ithalatında cari dengeyi sağlayabilmek ve Türkiye'deki yerli araç üreticilerini korumak maksadıyla, AB ve STA dışında kalan tüm ülkelerden yapılan araç ithalatına ilave yükümlülükler getirmişti. Önceden 2018'deki krizden dolayı ABD'ye ve yüksek ithalattan dolayı Çin'e özel otomotiv tarifeleri vardı. Şimdi AB ve STA dışında kalan ülkeler için bu vergiler bir standarda oturtuldu. Ancak daha önce hiç ilave gümrük vergisi uygulanmamış Japonya, Tayland, G. Afrika vb. ülkeler de bundan etkilendi. Düzenleme öncesinde otomotiv ürünlerinde ABD'ye ve Çin'e yüzde 10'a ilave olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanıyordu. Ayrıca Çin'den ithal elektrikli araçlarda yüzde 40 ilave gümrük vergisi daha vardı. Diğer büyük otomotiv ithalatçılarımızdan Japonya, Güney Afrika, Tayland vb. ülkeler için böyle bir yükümlülük yoktu. Şimdi bu ülkeler de dahil olmak üzere, AB ve STA dışında kalan tüm ülkelerden ek vergi alınacak.