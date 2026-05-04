Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İthalatta ilave gümrük vergisi düzenlemesine güncelleme
Giriş Tarihi: 4.05.2026 08:53

İthalatta ilave gümrük vergisi düzenlemesine güncelleme

İthalatta uygulanan ilave gümrük vergisine yönelik düzenlemede yürürlük maddesi yeniden ele alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile önceki hüküm değiştirilerek yürürlük ifadesi güncellendi.

İthalatta ilave gümrük vergisi düzenlemesine güncelleme
  • ABONE OL

11274 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin daha önce yapılan değişiklikte yeni bir düzenlemeye gidildi.

YÜRÜRLÜK MADDESİ YENİDEN YAZILDI

1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, 9 Ocak 2023 tarihli ve 6688 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlüğe giren değişiklik kararının 2'nci maddesi yeniden kaleme alındı. Maddede bulunan "Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" ifadesi güncellendi.

YAYIM GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

30 Nisan 2026 tarihli karar, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

UYGULAMAYI BAKANLIK YÜRÜTECEK

Karar kapsamında yer alan hükümlerin uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#İTHALAT #RESMİ GAZETE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İthalatta ilave gümrük vergisi düzenlemesine güncelleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA