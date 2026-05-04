İthalatta ilave gümrük vergisi düzenlemesine güncelleme

11274 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin daha önce yapılan değişiklikte yeni bir düzenlemeye gidildi.

YÜRÜRLÜK MADDESİ YENİDEN YAZILDI

1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, 9 Ocak 2023 tarihli ve 6688 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlüğe giren değişiklik kararının 2'nci maddesi yeniden kaleme alındı. Maddede bulunan "Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" ifadesi güncellendi.

YAYIM GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

30 Nisan 2026 tarihli karar, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

UYGULAMAYI BAKANLIK YÜRÜTECEK

Karar kapsamında yer alan hükümlerin uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör