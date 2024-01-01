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Giriş Tarihi: 1.1.2024 16:21

İTO'ya göre İstanbul'daki fiyat artışları

İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,52, toptan fiyatlar yüzde 2,31 artış gösterdi.

AA
İTO’ya göre İstanbul’daki fiyat artışları

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,31 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 74,88, toptan fiyatlarda yüzde 62,77 olduğu görüldü.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Aralıkta perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,10, konutta yüzde 2,46, gıdada yüzde 4,90, giyimde yüzde 0,19, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,15, ev eşyasında yüzde 0,94, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,05 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,31 arttı.

Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,14, madenler grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,35 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 azalış görüldü. Mensucat grubunda ise değişim gözlenmedi.

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İTO'ya göre İstanbul'daki fiyat artışları
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