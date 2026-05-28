JA StartUp Türkiye 2026 finalini Vitisino kazandı

MetLife Vakfı'nın desteğiyle Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen JA StartUp Türkiye 2026 programının finali, 29 Nisan'da İstanbul'daki MetLife Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Üzüm yan ürünlerini kontrollü fermentasyonla fonksiyonel gıda bileşenlerine dönüştüren Vitisino ekibi birinci olurken, diyabet hastalarına yönelik sensörlü akıllı çorap geliştiren Step For Life ikinci, cilt tipine göre kişiselleştirilmiş bakım protokolleri sunan Dermaroutine ise üçüncü oldu. 19-30 yaş arası üniversiteli gençleri hedefleyen program, katılımcılara iş modeli geliştirmeden finansal planlamaya, prototipleme ve fikri mülkiyetten dijital pazarlamaya uzanan kapsamlı bir eğitim müfredatı sundu. Çeyrek final ve yarı final aşamalarından geçen ekipler, büyük finalde jüri önünde projelerini sunarak değerlendirildi. Birinciliği kazanan Vitisino ekibi, Türkiye'yi temsil ederek Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali'ne katılma hakkı kazandı.

DAYANIKLI İŞ MODELİ

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hande Baloğlu Toker, gençlerin bu program sayesinde yalnızca fikir üretmekle kalmadığını, fikirleri hayata geçirecek stratejik ve operasyonel yetkinlikler de kazandığını belirterek Vitisino ekibinin Avrupa'da önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi. MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven ise girişimciliğin tıpkı sigortacılık gibi öngörü, analiz ve sürdürülebilirlik gerektirdiğini vurgulayarak MetLife Vakfı destekli bu programın gençleri güçlü ve dayanıklı iş modelleri kurmaya yönlendirdiğini ifade etti. 1999 yılında kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı, iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurarak ilköğretimden üniversiteye farklı yaş gruplarına yönelik girişimcilik programları yürütüyor.