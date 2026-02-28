Japon derecelendirme kuruluşundan not artışı

JAPON Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltti. Böylece Türkiye'nin söz konusu kuruluş nezdindeki kredi notu 8 yıl aradan sonra ilk kez artırılmış oldu. Kuruluşun değerlendirme raporunda, enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın politika belirsizliklerini azalttığı, bunun da makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği vurgulandı. Ekonomik aktivitede kontrollü yavaşlamaya rağmen büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği öngörüsüne yer verilen raporda, Türkiye'nin güçlü demografik yapısı ve potansiyel büyüme kapasitesine de dikkat çekildi. R&I tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politika çerçevesinin, kredi notu artışında belirleyici olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

