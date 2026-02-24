Japon yeni değer kaybetti

Japon yeni, Salı günü dolar karşısında yaklaşık 155 seviyesine gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi.

Doların destek bulması yendeki kazanımları sildi. Hafta sonu, ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı gümrük vergilerini iptal eden Yüksek Mahkeme kararının ardından küresel gümrük vergilerini %10'dan %15'e çıkarmakla tehdit etti.

Tokyo, Washington'dan kararın Japon firmalarına zarar vermemesini sağlamasını istedi ve ABD ile yapılan ticaret anlaşmasına olan bağlılığını yineledi. Bu arada, Japon medyası, ABD yetkililerinin geçen ay yenin desteklenmesi için proaktif olarak kur kontrolleri yaptığını ve Japonya'nın talebi üzerine müdahale koordinasyonuna hazır olduklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Japonya'daki genel seçimler öncesindeki siyasi belirsizliğin piyasaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle bu çabaya öncülük ettiği belirtildi.

Yendeki değer kaybının Japonya Başbakan Sanae Takaichi'nin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin endişelerini Ueda'ya ilettiği yönündeki haberleri nedeniyle gerçekleştiği de iddia edildi.