Japonya, faizleri sabit bıraktı

Japonya Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. İran'daki savaşın arz taraflı riskleri artırması nedeniyle enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize eden banka, salı günü politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.

Ekonomistlerin beklentilerine uygun olarak alınan karar, 6'ya karşı 3 oyla kesinleşti.

Japonya Merkez Bankası ayrıca 2026 mali yılı için büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürdü.

Çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,8'e yükseldi. Ülkede enflasyon, son beş ayın ardından ilk kez hızlandı.

