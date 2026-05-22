Haberler Ekonomi Haberleri Jeopolitik riskler bakır fiyatlarını yukarı taşıdı: Gözler ABD-İran görüşmelerinde
Giriş Tarihi: 22.05.2026 11:29

Jeopolitik riskler bakır fiyatlarını yukarı taşıdı: Gözler ABD-İran görüşmelerinde

Jeopolitik gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere yönelik belirsizliklerin etkisiyle bakır fiyatları yükseliş eğilimini sürdürdü. Piyasalarda temkinli görünüm korunurken, Londra Metal Borsası’nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,80 artarak 13.623,50 dolara ulaştı. Böylece haftalık bazda prim yüzde 0,76 seviyesinde gerçekleşti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise günü yüzde 0,04 yükselişle 104.770 yuan/ton seviyesinde tamamlarken, haftalık artış yüzde 0,15 olarak kaydedildi.

Baz metaller cephesinde de farklı yönlerde hareketler dikkat çekti. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,77, çinko yüzde 1,14, kurşun yüzde 0,22, nikel yüzde 0,31 ve kalay yüzde 1,78 değer kazandı. Şanghay piyasasında ise alüminyum yüzde 0,12, çinko yüzde 0,10 ve nikel yüzde 0,73 gerilerken, kurşun yüzde 0,42 ve kalay yüzde 0,40 yükseldi.

Öte yandan, Şanghay Borsası'ndaki bakır stokları yüzde 1,6 artış gösterdi. Böylece 13 Mart'tan bu yana stoklarda ilk kez yükseliş yaşanmış oldu.

Piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler yakından takip edilirken, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerindeki seyrini sürdürmesi enflasyon ve faiz beklentilerine yönelik endişeleri artırdı. Ayrıca Çin'de mevsimsel talep yavaşlamasının, bakıra olan talebi baskılayabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
