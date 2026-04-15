Jet Luck’ta Final: En İyi Fikirler Halkbank’ta Yarıştı

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında "Fishgramer" adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında "Munulus" adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında "HIST" adlı girişimiyle Fatih Karakaya'nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

ALANINDA ÖNCÜ İSİMLERDEN OLUŞAN SEÇİCİ KURUL

Jet Luck yarışmasının bu yılki jürisi, iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.

Dereceye giren girişimler;

1 - Fishgramer - Merve Büşra Ayık

2 - Munulus - Buğra Tosun

3 - HIST - Fatih Karakaya

