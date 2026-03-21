Jet yakıtı fiyatı ABD’li hava yolu şirketini sarstı! United Airlines uçuşlarını azaltma kararı aldı

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, İran'daki savaşın etkisiyle jet yakıtı fiyatlarının iki kattan fazla artması nedeniyle 2026 yılı uçuş kapasitesini yüzde 5 azaltma kararı aldı.

Şirketin CEO'su Scott Kirby, çalışanlara gönderdiği mesajda, fiyatların mevcut seviyede kalması durumunda sadece yakıt için yıllık 11 milyar dolarlık ek gider oluşacağını belirtti. Kirby, talebin şu ana kadar güçlü kaldığını, ancak yüksek yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmanın uzun vadede zorlayıcı olabileceğini vurguladı.

Kirby, petrolün varil fiyatının 175 dolara çıkabileceği ve 2027 sonuna kadar 100 doların altına düşmeyeceği öngörüsüyle plan yapıldığını aktardı. Buna göre ikinci ve üçüncü çeyrekte, uçuş trafiğinin düşük olduğu saatlerde ve günlerde kapasite yaklaşık yüzde 3 azaltılacak.

Chicago operasyonlarında yüzde 1 kapasite azaltımı uygulanacak, ayrıca Tel Aviv ve Dubai seferlerinin durdurulmasıyla yüzde 1'lik ek bir azalma sağlanacak. Bu adımlar, kısa vadede yıl için planlanan kapasitenin yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. CEO Kirby, sonbaharda operasyonların tam programa geri dönmesinin planlandığını ifade etti.