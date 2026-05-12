J.P. Morgan’dan kritik uyarı: Petrol krizi yerini küresel yakıt krizine bırakabilir

Banka tarafından yayımlanan analiz notunda, savaşın başlamasından bu yana ABD'de benzin ve motorin vadeli işlemlerindeki fiyat artışlarının Brent petrolündeki yükselişi geride bıraktığına dikkat çekildi. Asya piyasalarında ise yakıt maliyetlerinin çok daha sert yükseldiği belirtildi.

Analistler, artan akaryakıt fiyatlarının tüketicilerin talebini azaltmaya başlamasının, küresel petrol piyasasında dengeleyici bir unsur olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

J.P. Morgan analistleri değerlendirmelerinde, "Piyasadaki şokun bir sonraki aşaması klasik bir ham petrol fiyat sıçramasından ziyade rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebilir" ifadelerini kullandı.

Brent petrol fiyatı pazartesi günü yüzde 2,9 yükselerek varil başına 104,21 dolara ulaştı. Ancak yıl başından bu yana Brent petrolde görülen yüzde 71'lik yükselişin, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığı vurgulandı.

Enerji piyasalarındaki yükselen maliyetlerin küresel yakıt talebini baskıladığı belirtilirken, S&P Global Energy, talepteki düşüş hızının 2007-2009 küresel finans krizinin en zayıf dönemindeki seviyenin iki katına çıkabileceğini öngördü.

S&P Global Energy Küresel Yakıtlar ve Rafinasyon Araştırma Başkanı Daniel Evans ise piyasaların kritik bir eşiği geçtiğini belirterek, kısa vadede ham petrol arzında rahatlama beklenmediğini söyledi. Evans, piyasalarda dengenin ancak talebin zayıflamasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör