Giriş Tarihi: 6.01.2026 11:42

JP Morgan'dan petrol ve Venezuela açıklaması

Amerikan merkezli JPMorgan, Venezuela'da yaşanan gelişmeler ve petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olası bir petrol şokundan endişe edilirken bankaya göre, ABD'nin lisanslama ve yatırım yoluyla daha yüksek üretim sağlaması durumunda uzun vadeli petrol fiyatlarını sınırlayabilecek orta vadeli bir arz artışı hikayesi yazılabilir.

JPMorgan, Venezuela'da yaşanan siyasi gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki kısa vadeli etkisinin sınırlı olacağını ifade etti.

Banka, risklerin petrol piyasasının kısa vadede sınırlı bir etkiye sahip olacağını düşünüyor. JPMorgan, ABD'nin katılımı ve yatırımlarının gerçekleşmesi durumunda orta vadede Venezuela üretiminde önemli bir artış potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Arz açısından bakıldığında, JPMorgan'ın emtia ekibi, operasyonel ve siyasi koşulların iyileşmesi varsayımıyla, Venezuela'nın üretiminin kısa vadede günde yaklaşık 250.000 varil artarak 2025 ortalaması olan yaklaşık 950.000 varile ulaşabileceğini tahmin ediyor.

