JPMorgan CEO’su 2008 krizini hatırlatarak uyardı: Kredi verme yarışı felaketle sonuçlanmıştı

JPMorgan Chase & Co. Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, finans sektöründeki yoğun rekabetin 2008 küresel finans krizinden önceki döneme benzemeye başladığını söyledi. Dimon, o süreçte kredi verme yarışının ciddi sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak benzer risklere dikkat çekti.

"KREDİ DÖNGÜSÜ ENİNDE SONUNDA BOZULUR"

Dimon, kredi döngüsünün bir noktada yeniden bozulacağını düşündüğünü ancak bunun zamanlamasının belirsiz olduğunu ifade etti. Bazı finansal kurumların net faiz gelirini artırmak amacıyla riskli adımlar attığını belirten Dimon, bu tür stratejilerin uzun vadede sorun yaratabileceği uyarısında bulundu.

JPMorgan'ın daha yüksek gelir elde etmek için daha riskli kredilere yönelmeyeceğini vurgulayan Dimon, bankanın temkinli yaklaşımını sürdüreceğini dile getirdi.

"2005-2007 DÖNEMİNDEKİ GİBİ APTACA İŞLE YAPILIYOR"

Dimon açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki bunu 2005, 2006 ve 2007'de gördük. Neredeyse aynı şeydi… Yükselen dalga tüm tekneleri kaldırıyordu, herkes çok para kazanıyordu. Bazı insanların net faiz geliri yaratmak için aptalca işler yaptığını görüyorum."