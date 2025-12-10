JPMorgan’dan Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

JPMorgan analistleri 2026 Türkiye consumer raporunu yayımladı.
YENİ YILDA REEL GELİRLER ARTACAK
Tüketici odaklı sektörlerde 2025'in zorlu geçtiğini vurgulayan JP Morgan, reel kârlarda yaklaşık yüzde 20'lik düşüş yaşandığını belirtti.
2025 yılının aksine yeni yılda sektör kazançlarının yeniden yükseliş işaretleri verildiğini belirtilen raporda, reel gelirlerin artmasını ve zayıf tüketici talebinin yılın ikinci yarısından itibaren iyileşmesinin beklendiği açıklandı.
BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİSİ
JPMorgan, Türkiye'nin 2026'da yüzde 4,4 GSYH büyümesi öngörüyor.
Ücet artışlarının, tüketici harcamalarını destekleyeceğini belirten ABD'li banka, yeni yılda en iyimser senaryoda yüzde 12, en karamsar senaryoda ise yüzde 20 enflasyon beklediğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN 3 ŞİRKET
Yeni yılda kârlılığın toparlanmasını talebin artmasını ve enflasyonun baz etkisiyle şirketleri desteklenmesini bekleyen JPMorgan, en çok yükselmesini beklediği 3 hisseyi de açıkladı.
ABD'li bankaya göre BİM, Migros ve Coca-Cola hisseleri 2026 için öne çıkıyor.
THY HİSSELERİNDEN BEKLENTİ BÜYÜK
Banka, THY hisselerinin gerçek değerinden daha ucuz olduğunu belirtti. THY hisselerinin "value story (değer hikayesi)" olarak öne çıktığını belirten JP Morgan, iyi bir fırsat sunduğunun altını çizdi.