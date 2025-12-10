JPMorgan’dan Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

JPMorgan, Türkiye'nin 2026'da yüzde 4,4 GSYH büyümesi öngörüyor.

Ücet artışlarının, tüketici harcamalarını destekleyeceğini belirten ABD'li banka, yeni yılda en iyimser senaryoda yüzde 12, en karamsar senaryoda ise yüzde 20 enflasyon beklediğini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN 3 ŞİRKET

Yeni yılda kârlılığın toparlanmasını talebin artmasını ve enflasyonun baz etkisiyle şirketleri desteklenmesini bekleyen JPMorgan, en çok yükselmesini beklediği 3 hisseyi de açıkladı.

ABD'li bankaya göre BİM, Migros ve Coca-Cola hisseleri 2026 için öne çıkıyor.