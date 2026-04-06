JPMorgan’dan uyarı: İran gerilimi enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çekebilir

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, hissedarlara gönderdiği yıllık mektupta, artan jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Özellikle Donald Trump'ın İran'a yönelik sert söylemleri ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili açıklamalarının ardından küresel enerji arzına dair endişelerin güç kazandığına dikkat çekti.

Özel kredi piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dimon, son dönemde yapay zekâ kaynaklı risk algısı nedeniyle yatırımcı çıkışları yaşansa da, bu alanın genel finans sistemi açısından büyük bir tehdit oluşturmasının beklenmediğini dile getirdi.

Küresel ölçekte artan risklere değinen Dimon; Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gerilimler ve Çin ile süregelen tansiyonun, tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmayı hızlandırdığını belirtti. Bu gelişmelerin petrol ve emtia fiyatlarında kalıcı şoklara neden olabileceğini, bunun da enflasyonu "daha yapışkan" hale getirerek faizlerin yükselmesine yol açabileceğini ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak dayanıklılığını koruduğunu söyleyen Dimon, tüketici harcamalarının sürdüğünü ancak büyüme hızında bir miktar yavaşlama görüldüğünü aktardı. Şirketlerin güçlü performansını koruduğunu belirten Dimon, ekonominin hâlen kamu harcamaları ve önceki teşviklerin etkisiyle desteklendiğini, buna karşın altyapı yatırımlarına olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Son olarak, piyasalarda geçen yıl etkili olan gevşek para politikalarının yerini bu yıl artan enflasyon endişelerine bıraktığını belirten Dimon, faiz indirimi beklentilerinin önemli ölçüde zayıfladığını da sözlerine ekledi.