Kaçak yabancı işçi çalıştırana yeni yaptırım

İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlara yönelik yaptırımlar genişletildi. 23 Ocak Cuma günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre sınır dışı edilen yabancıların çeşitli masrafları, doğrudan işverenden tahsil edilecek. Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan "İzinsiz Çalıştığı İçin Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınan Yabancıların Çeşitli Masraflarının İşverenlerinden Tahsili Hakkında Yönetmelik" 23 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe göre, Uluslararası İşgücü Kanunu'na göre izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere il Göç İdaresi'ne bildirilen yabancıların; varsa eş ve çocuklarıyla birlikte konaklama, ülkelerine dönüş ve gerektiğinde sağlık giderleri Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak. Bu giderler daha sonra ilgili işverenden tahsil edilecek. Başkanlık tarafından yapılan harcamalar, işverene tebliğ edilecek ve bir aylık ödeme süresi tanınacak. Ödeme yapılmaması durumunda, alacakları vergi daireleri takip edecek.

BİRE KARŞI 5 TÜRK ŞARTI

Türkiye'de yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketlerin aktif ve yasal olarak faaliyette olması gerekiyor. Başvuru yapılan her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşı çalışanın istihdam edilmesi zorunlu tutuluyor. Yabancı personelin pozisyonu, Türk vatandaşı ile doldurulamayacak nitelikte olması gerekiyor. Ödenmiş sermayesinin en az 500 bin lira, brüt satışlarının 8 milyon lira, son yıllık ihracatı 150 bin dolar olması şartları öne çıkıyor. Yabancı kişinin şirket ortağı olması durumunda en az yüzde 20 ortaklık payı, en az 500 bin liralık sermaye katkısı gerekiyor. 100 bin dolar ve üzeri sermaye koyan yabancı ortaklar, bazı mali yeterlilik ve istihdam kriterlerinden muaf tutuluyor.

ÜST DÜZEY YABANCI ÇALIŞANA 165 BİN TL MAAŞ

YABANCI çalışana pozisyonuna göre ödenecek minimum net ücret ev hizmetleri için net 28 bin 75, brüt 33 bin 30 lira, nitelikli işler (ustalık, teknisyen) 66 bin 60 lira, diğer yöneticiler 99 bin 90 lira, mühendis, mimar için 132 bin 120 lira, üst düzey yönetici, pilot için 165 bin 150 lira olarak belirlendi.