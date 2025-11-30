Kadın, genç ve engellilere işgücü desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işgücü piyasasında özel politika gerektiren grupların desteklenmesine yönelik uyguladığı programlar ve hibe destekleriyle istihdamda kapsayıcı bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürüyor. Kadınlar, gençler ve engelli bireylerin girişimcilikten istihdama, eğitimden mesleki uyuma kadar pek çok alanda desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal adaletin de güçlenmesine katkı sağlanıyor.

KENDİ İŞİNİN PATRONU

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarına imkân tanıyan ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden tahsil edilen idari para cezalarıyla finanse edilen hibe destek programı kapsamında 580 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2014'ten bu yana bin 111'i kadın olmak üzere 4 bin 224 engelliye hibe desteği sağlanarak kendi işlerinin patronu olma imkânı verildi.

1 MİLYON KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

Kadın, genç ve engellilerin istihdamını desteklemek amacıyla başlatılan destek programlarıyla bu yılın Ocak–Temmuz döneminde, 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli olmak üzere 1 milyon 298 bin 953 vatandaşın işe yerleşmesine aracılık edildi. İstihdam edilen vatandaşların 1 milyon 286 bin 822'si özel sektörde, 12 bin 131'i ise kamuda iş sahibi oldu. Bu yılın başında başlatılan İşgücü Uyum Programları kapsamında düzenlenen 2 bin 349 programa 150 bin 822 kişi katıldı.

ENGELLİLER AĞIRLIKTA

Öte yandan iş arayan vatandaşların geçici süreyle istihdam edilmesini sağlayan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında düzenlenen bin 922 programdan 163 bin 841 kişi yararlandı. Katılımcıların 4 bin 218'ini engelliler oluştururken, 34 bin 694'ünü ise gençler oluşturdu.



DESTEKLER ARTACAK

Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar için yürütülen çok boyutlu destek sisteminin önümüzdeki dönemde daha da büyütülmesi planlanıyor.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Genç işsizliğini azaltmaya yönelik İŞKUR Gençlik Programları kapsamında 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bin 50 program düzenlendi. 86 bin 188 genç programlara katıldı. Engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak amacıyla 2025'te hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum Programı için 10 bin kişilik kontenjan belirlendi. Ağustos ayı itibarıyla uygulamaya koyulan programdan Ekim ayı sonuna kadar 4 bin 808 kişi faydalandı.