Kadın girişimcilere destek yağıyor

E-ticarete adım atmak isteyen kadın girişimciler için KOSGEB'den kamu bankalarına, Ticaret Bakanlığı'ndan kalkınma ajanslarına kadar çok sayıda destek programı bulunuyor. "E-ticarete nasıl başlarım, nereden sermaye bulurum?" sorularına yanıt arayan kadın girişimciler için çok sayıda kamu desteği bulunuyor. Türkiye'de kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, kamu bankaları ve çeşitli kalkınma ajansları gibi birçok kurum tarafından çok sayıda teşvik programı yürütülürken, desteklerden yararlanma oranları potansiyelin çok çok altında.

POZİTİF AYRIMCILIK

Kadın girişimciler için en önemli destek mekanizmalarının başında KOSGEB geliyor. Kurumun Girişimci Destek Programı kapsamında kadın girişimcilere ek destek avantajları sağlanıyor. Kadın girişimciler, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında pozitif ayrımcılık kapsamında ilave desteklerden yararlanabiliyor. Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor. İş geliştirme desteği kapsamında ise girişimcilere 1.5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek sunuluyor. Kadın girişimci olması halinde ise üst limite 150 bin TL daha ekleniyor. İşletmelerin personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanıyor. Ürünlerini yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da satmak isteyen kadın girişimciler için Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat destekleri öne çıkıyor.

ÖZEL KREDİ PAKETLERİ

Halkbank başta olmak üzere kamu bankaları, kadın girişimcilere yönelik düşük faizli veya belirli koşullarda faiz avantajı sunan kredi programları uyguluyor. İşletme sermayesi ihtiyacı, ekipman yatırımları ve dijital dönüşüm projeleri bu krediler kapsamında finanse edilebiliyor. Bazı programlarda ilk kez iş kuracak kadınlara özel avantajlar da bulunuyor. Bankanın güncel programında yeni iş kuran kadın girişimciler için 600 bin TL'ye, işini kurmuş kadın girişimciler için ise 1 milyon TL'ye kadar kredi imkânı bulunuyor. Ziraat Bankası Kadın Girişimci Finansman Paketleri ile VakıfBank Kadın Girişimci Kredileri de var. Türkiye'de binlerce kadın sosyal medya üzerinden satış yapıyor ancak önemli bir kısmı şirketleşme ve markalaşma aşamasına geçemiyor. Oysa e-ticaret sitesi kurmak ve devlet destekleri sayesinde düşük bütçelerle dijital mağaza açmak artık geçmişe göre çok daha kolay. Küçük çaplı bir sosyal medya girişimi bile destekler sayesinde kısa sürede ulusal hatta küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markaya dönüşebilir.

KKGF'DEN DE DESTEK

KOSGEB, kamu bankaları ve Ticaret Bakanlığı E-İhracat Destekleri haricinde kadın girişimcilere yönelik başka destek ve teşvikler bulunuyor. KGF Kefalet Desteği, KOOP-DES desteği, Kalkınma Ajansları Destekleri ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik Finansman Paketleri gibi sayısız program var.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Kuruluş Desteği: Şahıs şirketi için standart hibe + 10.000 TL ilave (kadın girişimciye özel), sermaye şirketi için 20.000 TL'ye kadar geri ödemesiz hibe.

Personel Desteği: İşletmede çalıştırılan personelin SGK prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için; 3 yı l boyunca her yıl 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İş Geliştirme Desteği: Destek üst limiti standart 1.5 milyon TL, kadın girişimciye ilave 150 bin TL, kadın gir-i şimci için toplam üst limit 1 milyon 650 bin TL.

Kredi Finansman Desteği: Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunuluyor. Jüri puanı 50 ve üzerinde olan kadın girişimciler sıralamaya giremeseler dahi bu kredi desteğinden yararlanabilirler. Azami kredi vadesi 36 ay.

SGK VE İŞKUR KADIN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Kadın çalışan başına destek: 65.000 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.

Çocuk sahibi kadınlar için bakım desteği: 0-24 aylık çocuğu bulunan ve sigortalı bakıcı çalıştıran çalışan annelere aylık destek sağlanmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden annelere aylık 510 euro mali destek sağlanıyor. Bekar ya da özel gereksinimli çocuğu olan annelere aylık 560 euro destek veriliyor.

BANKA KREDİLERİ: KADIN GİRİŞİMCİYE ÖZEL FİNANSMAN

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi: Halkbank, yeni iş kuran veya kuruluşu 6 ayı geçmemiş kadın girişimcilere 200.000 TL kredi imkânı sunuyor. 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimcilere 125.000 TL'ye kadar faizsiz kredi, ustalık belgesi olan ve en az 3 yıl çalışmış kadın girişimcilere 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi.

İGE Teminatlı Kadın İhracatçı Kredisi: Garanti BBVA ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) iş birliğiyle ihracat yapan işletmeleri bulunan kadın girişimcilere teminatlı kredi sunuluyor. Krediden yararlanmak için işletmenin KOSGEB'in KOBİ tanımına uyması gerekir.

İHRACATTA KADINI DESTEKLEME PAKETİ

Mikro Kredi: Küçük Ölçekli Girişimler İçin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli kadınların küçük ölçekli girişimlerini desteklemek amacıyla mikro kredi finansmanı sunuyor.

Kalkınma Ajansları: Türkiye genelinde faaliyet gösteren kalkınma ajansları, bölgesel olarak kadın girişimcilere özel hibeler sunuyor. Bu destekler genellikle proje bazlı olup rekabetçi özelliğe sahip bulunuyor.

YÜKSELEN KADINLAR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM TIRI MARDİN'DE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Mardin'e geldi. Eğitim tırında, 2 oturumda 80 kadına girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimlerde dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı, girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı. Aynı alana kurulan Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tanıtım standında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.