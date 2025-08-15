Kadın istihdamı ve sürdürülebilirliğe odaklandı

"YENİ nesil araç muayene" vizyonuyla yola çıkan Turka, odağına kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği aldı. MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene istasyonlarını 2027-2047 döneminde "Turka" markasıyla işletmeye başlayacak. Şirket, 15 Ağustos 2027'de başlayacak söz konusu dönemde, Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kurmayı hedeflerken, kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik konularında da sektörde farklılaşacak. Bu kapsamda, şirketin üst düzey yöneticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Göktaş ile başta kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik olmak üzere, şirketin yeni nesil araç muayene sürecindeki öncelikli hedefleri paylaşıldı. İstasyon sayısını Türkiye genelinde 249'a çıkaracak şirketin hedefleri arasında, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurmak da yer alıyor.

AKADEMİ KURULACAK

Şirket, kadın araç sahiplerini de rahatlatacak bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre, kadınların araç muayene sırasında uzun süre beklemesinin önüne geçmek amacıyla hatlardan birinde kadın araç sahiplerine öncelik verilecek şekilde altyapı düzenlemeye ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Ayrıca kurulacak "Turka Akademi"de sistematik olarak kadınlara yönelik mesleki gelişim ve eğitim programlarıyla sertifikalı yetişmiş personel tedariki sağlanacak. Öte yandan çalışma ortamları, iş sağlığı ve güvenliği standartları doğrultusunda kadın ergonomisine uygun şekilde oluşturulacak. Şirket, çalışma hayatına ara vermiş kadınların yeniden istihdama kazandırılmasını da hedefliyor.