Kadınlar bu zirvede buluştu

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi, Vodafone'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu yıl 12'ncisi yapılan zirvede "Gelecek Senin", "Hikayeni Yaz", "O Yaparsa Sen de Yaparsın" temalarında 29 kişi ilham verici konuşmalar yaptı. Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi, şunları kaydetti: "Vodafone olarak, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, önlerindeki engelleri kaldıran ve eşit fırsatlar yaratan bir ortam oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlenmesi, daha iyi iş sonuçları, daha güçlü ekipler ve en önemlisi, daha sağlıklı bir toplum demek. TurkishWIN gibi platformlar, kadınların birbirine omuz verdiği alanı büyütüyor, dayanışmayı görünür ve sürdürülebilir kılıyor."