Kadınlar hem işte hem evde üretiyor

İstanbul'da 1 Mayıs emek ve dayanışma günü öncesi Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) yürüttüğü 'Özel ve Kamusal Alanda Kadın Emeği Araştırması' kamuoyuna tanıtıldı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Canan Sarı, "Kadınlar çifte mesai değil, çoklu vardiya yapıyor. Kadın emeği, yalnızca maaş bordrolarında görünen bir değer değil" dedi. Araştırmanın önemli yönlerinden birinin de kadın emeğine yaklaşım olduğuna dikkati çeken Sarı, "Kadın emeğini yalnızca istihdam verileri ve çalışma hayatıyla sınırlı bir çerçevede ele almadık. Ücretli ve ücretsiz emek biçimlerini, bakım yükünü ve duygusal emeği, birlikte değerlendirerek bütüncül bir çerçeve ortaya koyduk. Kadınlar çoğu zaman ev içinde, bakım süreçlerinde ve gündelik hayatın görünmeyen alanlarında varlığını sürdürüyor" diye konuştu.

SAHA ARAŞTIRMASI

Kadın emeğine ilişkin bulguları konu alan araştırmanın sunumunu, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nursem Keskin Aksay yaptı. Aksay'ın verdiği bilgiye göre, 230 yüz yüze mülakat, 48 odak grup ve 8 grup görüşmesi olmak üzere toplam 563 katılımcıyla gerçekleşen araştırma, kadınların yalnızca iş hayatında değil, ev içinde de kesintisiz bir emek yükü taşıdığını ortaya koydu. Ücretli bir işte çalışmak, kadınların ev içi yükünü azaltmıyor. Aksine kadınlar hem işte hem evde üretmeye devam ederek, kesintisiz bir emek döngüsü yaşıyor.