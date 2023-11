Kadınlara esnek ve uzaktan çalışma modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği'nin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı (KEFEK) Başkanlar Toplantısı'nda konuştu. Toplantıyı, kadınların güçlenmesine yönelik gelecek vizyon ve hedeflerinin iş birliği içinde tayin edilmesi anlamında önemli bulduğunu belirten Bakan Göktaş, TÜRKPA'nın 2008 yılında 21'inci yüzyılda kurulan ilk uluslararası Türk teşkilatı olarak da tarihe geçtiğini ve Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kimliğinin birlik olması, ülkelerin her alanda güçlenmesine hizmet edeceğine inandığını söyledi. Bakan Göktaş, 2024'te Türk Dünyası Aile Çalıştayı'nı gerçekleştireceklerini de açıkladı.



'GAZZE'DE 55 BİN HAMİLE KADIN BULUNUYOR'



Bakan Göktaş, yaşam hakları yok sayılan Gazzeli kadınları anarak, "İsrail yönetiminin yaptığı korkunç katliamda öldürülenlerin yüzde 73'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. BM Nüfus Fonu'na göre, Gazze'de yaklaşık 55 bin hamile kadın bulunuyor ve her gün 200 doğum gerçekleşiyor. Yaşanan travma ve hastanelerin bombalanması neticesinde doğumların birçoğu ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Tarihte hep mazlumun yanında yer alan Türkiye, yine zulmün karşısında durmakta, Filistin halkı için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde Gazze'de yetim çocuklarımızı, mazlumların sığınağı olan ülkemize getirmek için girişimlerimizi başlattık" dedi.



Milletin en güçlü kalesinin aile, bu kalenin en güçlü neferinin de kadın olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çalışmalar nihayete erdiğinde, kadınların iş ve aile dengesinin sağlanmasında öncü adımlar atmış olacaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Ülkemizin temel politikaları ve bakanlığımızın çalışmalarında, kadınların istihdam ve iş gücü piyasasına katılımlarının artırılması hep önceliğimiz oldu. TÜİK verilerine göre, 2005'te 4 milyon 773 bin olan kadın istihdam sayımızı 2 kattan fazla artırarak yaklaşık 11 milyona ulaştırdık" diye konuştu.



ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE



Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinin çok net olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bu ilke karşısındaki her türlü davranışla da mücadelemizi topyekun vereceğiz. Ülkemizde uygulanan ve dünyanın pek çok yerinde olmayan KADES ve GAMER Elektronik Kelepçe İzleme Sistemi, bu konuda verdiğimiz mücadelede hayati uygulamalardır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştireceğimiz ve 2 gün sonra gerçekleşecek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programımızla da kadına yönelik şiddet önleyici politikalarımızı ve iş birliklerimizi güçlendireceğiz. 25 Kasım'da devletimizin tüm kurumlarıyla kadına yönelik şiddetin karşısında olduğunu bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz" dedi.



KADIN SİYASETÇİLER MOBBİNGE MARUZ KALIYOR



12'nci Kalkınma Planı'nda kadınlara yönelik hedeflere ayrı başlıkta özel olarak yer verdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Kadınların tüm imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamaları, her alanda temsil ve katılımlarının artırılması çalışmanın temel amaçları arasında yer alıyor. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da çalışma başlıklarımızı Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım, Çevre ve İklim Değişikliği olarak belirledik. Kadınlara yönelik tüm çalışmalarımızın ana hedeflerinden biri de önlerine bir engel gibi çizilen görünmez sınırları aşmalarına yardım etmektir. Bakanlık olarak kadınların sosyal yaşama ve istihdama katılımına yönelik yürüttüğümüz pek çok proje mevcut. Bu projelerimizin her biri fırsat eşitsizliğinin yarattığı boşluğu kapatmaya, kadınların daha özgür ve daha kararlı olmalarına hizmet edecektir. Üzülerek belirtmek isterim, yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünyanın neresinde olursa olsun kadın siyasetçiler erkek siyasetçilere kıyasla daha fazla psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalıyor. Bu durumu değiştirecek adımları atıyoruz ve daha fazlasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."



AZERBAYCAN İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ



Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuşmasının ardından, TBMM KEFEK Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Azerbaycanlı heyetin katılımıyla 2 ülke arasında iş birliği protokolü imzalandı.