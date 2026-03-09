Kadınlardan ihracata 60.1 milyar $ katkı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat yapan firmalarda çalışan kadınların oranının 2013'te yüzde 24 iken 2024'te yüzde 29.1'e yükseldiğini söyledi. Bolat, Nsosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bolat, kadınların üretimde, girişimcilikte ve ticarette ortaya koydukları emek, azim ve vizyonun, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının en güçlü öğelerinden biri olduğunu söyledi.

KAPSAYICI KALKINMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, kadınların üretimde, girişimcilikte ve ihracatta daha güçlü şekilde yer aldığı kapsayıcı bir kalkınma anlayışı olduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin ihracatta tarihi bir başarıya imza attığını, 2024'te 261.8 milyar dolar olan ihracatın, geçen yıl 273.4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

Bolat, "Bu başarıda kadınlarımızın emeği her geçen yıl daha güçlü şekilde hissedilmektedir. Nitekim ihracat yapan firmalarda çalışan kadınların oranı 2013'te yüzde 24 iken 2024'te yüzde 29.1'e yükselmiş, kadın çalışanlarımızın ihracata katkısı 60.1 milyar dolara ulaşarak toplam ihracatımızın yüzde 23.6'sını oluşturmuştur. Bakanlık olarak kadın girişimcilerimizin küresel ticarette daha güçlü yer almasını öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ihracatın her aşamasında sağladığımız devlet destekleriyle kadın girişimcilerimizin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.

KADINLARIN YANINDAYIZ

Bolat, "kadın girişimci" standardına sahip şirketlere Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği'nde ilave 20 puan sağlandığına, e-ihracat destekleri kapsamında dijital reklam, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, lojistik ve sipariş karşılama süreçlerinin de desteklendiğine dikkati çekti. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ tarafından yürütülen İhracatta Kadını Destekleme Paketi kapsamında 6.25 milyar lira krediye karşılık gelen kefalet imkânı sunulduğunu hatırlatan Bolat, "Türk Eximbank da kadın girişimci KOBİ'lere yönelik finansman imkânlarını genişletmeye devam etmiştir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve özellikle dış ticarette daha görünür olduğu bir Türkiye'nin, küresel ticarette daha güçlü konuma ulaşacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.