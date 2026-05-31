Kafkasya ile Ortadoğu’yu bağlayacak dev proje

Türkiye'nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirecek stratejik projeler arasında yer alan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla hem iç ulaşımda önemli rahatlama sağlanacağını hem de Kafkasya ve Ortadoğu'ya uzanan uluslararası taşımacılık ağlarının güçleneceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ankara'nın Türkiye'nin doğu-batı ile kuzey-güney ulaşım akslarının merkezinde yer aldığını, Kırıkkale'nin ise Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan kritik bir kavşak noktası konumunda bulunduğunu belirtti. Bu nedenle Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

120 KİLOMETRELİK YOL

Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 101 kilometresi ana gövdeden, 19 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşuyor. Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 alt geçit inşa ediliyor. Sahadaki çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığını ifade eden Uraloğlu, toplam 71,2 milyon metreküplük kazı çalışmalarının 33 milyon metreküplük bölümünün tamamlandığını, 54,2 milyon metreküplük dolgu çalışmalarında ise 27 milyon metreküplük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Böylece otoyoldaki kazı ve dolgu imalatlarının yaklaşık yarısı tamamlanmış oldu.

4 BİN 500 METRE TÜNEL KAZILIYOR

Projede yer alan sanat yapılarında da önemli mesafe kat edildi. Bugüne kadar 172 menfez ve 42 alt geçit tamamlanırken, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalar sürüyor. Dört tünelin tamamında kazı faaliyetleri devam ederken şimdiye kadar 4 bin 571 metrelik tünel kazısı gerçekleştirildi. Sekiz viyadüğün tamamında çalışmalar devam ederken bazı viyadüklerde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. Otoyolun hizmete açılmasıyla mevcut güzergâhta yaklaşık 80 dakika süren yolculuk süresi 43 dakikaya düşecek. Böylece hem zamandan hem de yakıt tüketiminden önemli tasarruf sağlanacak. Bakanlık hesaplamalarına göre proje sayesinde yıllık 6 milyar lira zaman tasarrufu ve 800 milyon lira akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 6,8 milyar liralık ekonomik katkı elde edilecek. Çevresel faydalarıyla da öne çıkan proje sayesinde yıllık karbon emisyonunun yaklaşık 40 bin ton azaltılması hedefleniyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun, ilerleyen yıllarda Samsun'a ve İran sınırına uzatılması planlanan otoyol ağının ilk halkasını oluşturması ve Türkiye'nin uluslararası lojistik gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.