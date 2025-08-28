Kahramanmaraş’ta jeotermal ve mineralli su arama sahası ihalede

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir jeotermal kaynak ve bir doğal mineralli su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda bir yıl uzatma kaydıyla açık teklif (artırma) usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 8 Ekim Çarşamba günü 09.00 ve 09.30 saatlerinde Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilecek.