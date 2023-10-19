Kahramanmaraş’ta ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine 222 bin başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Şahin tarafından hak sahibi vatandaşlara ve mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Kahramanmaraş'ta 222 bine yakın yerinde dönüşüm projesine başvuru olduğu ve bu projenin şehir için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.



Her ilçe için kurulan stantlarda bilgiler alan vatandaşlar, bakanlık yetkililerinden bilgiler aldı.



Gerçekleştirilen programın verimli geçtiğini ifade eden Tuba Özden, "Malum Kahramanmaraş'ta bu dönem çok sıkıntılı geçiyor. Depremde en çok etkilenen illerin başında geldiğimiz için yıkımımız çok fazla. Yerinde dönüşüm projeleri de henüz netleşmedi. Nasıl olacak, konular nereye varacak bununla ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Takip edeceklerinin sözünü verdiler, biz de muhtarlar olarak sürecin biraz yavaş ilerlediğinden çok fazla ilgi görmediğinden dolayı şikayetlerimizi ilettik. Müdürümüz, ekipteki arkadaşlarla konuyu yakından takip edeceklerinin sözlerini verdiler. Güzel bir program oldu, verimli geçti inşallah konuşmalar yerine getirilirse süreç hızlı şekilde tamamlanır diye düşünüyorum" dedi.



Yerinde dönüşüm projesinin Kahramanmaraş için önemli bir adım olduğunu söyleyen Atilla Erimhan, "En azından bizleri aydınlatma açısından bizim için çok güzel oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bizleri aydınlattı. Tabi daha çok şeyler var bunları da inşallah bu konuşmalarla halledeceğimizi düşünüyorum. Bakanlığa da Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Merkez Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesinde yaşadığını ve bölgenin yüksek rakımlı bölgeleri arasında yer aldığını anlatan Muhsin Akbaba, "İnşallah bu süreç bir an önce sonuçlanır. Yeterince geç kalındı zaten vatandaşlarımız da mağdur. Malum kış geldi, 11'nci aydan sonra bizim bölgelere kar yağmaya başlar. Bundan sonra ne kadar çabuk hızlanırsa bizim için çok avantajlı olur çünkü vatandaşlarımız perişan" ifadelerini kullandı.