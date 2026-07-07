Kahve fiyatlarında 26 yıl sonra ilk!

Arabica vadeli kahve işlemleri Mart 2026'da görülen seviyelerine yaklaşmış durumda. Son dönemlerde hava sıcaklıklarının artması ve El-Nino hava olayları kahve fiyat grafiğinde sert yükselişlerin gözlenmesine yol açtı.

2000'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ

Arabica kahve vadeli kontratları pazartesi günü gün içinde yüzde 18,5'e kadar yükselerek 3,57 dolar seviyesine ulaştı. Böylelikle fiyatlar Temmuz 2000'den bu yana en güçlü gün içi en yüksek artışını kaydetti. Arabica kahve vadeli işlemleri, pound başına 3,1 dolar civarında işlem gördü.

STOK ENDİŞELERİ ARTTI

Hava koşullarına bağlı olarak stoklardaki daralma fiyatları yukarı çekti. ICE'deki Arabica sertifikalı stokları 3.069 çuval daha azalarak 377.465'e düşerek Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Öte yandan Brezilya'daki hasatın gecikmesini ve kalite endişelerini de artırdı. Brezilya'da kahve hasadı 24 Haziran itibariyle %44'e ulaştı; bu oran bir yıl öncesine göre %51'in ve beş yıllık ortalama olan %47'nin altında kaldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör