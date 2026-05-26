Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kakao 3 bin 800 dolardan işlem gördü
Giriş Tarihi: 26.05.2026 15:53 Son Güncelleme: 26.05.2026 16:02

Kakao 3 bin 800 dolardan işlem gördü

Kakao fiyatları, vadeli işlemlerde mayıs başından bu yana en düşük seviyesini görerek 3 bin 800 dolardan işlem gördü.

Kakao 3 bin 800 dolardan işlem gördü
  • ABONE OL

Kakao fiyatları, vadeli işlemlerde en büyük üretici Fildişi Sahili'nde iyileşen üretim beklentileri ve zayıf küresel talep nedeniyle mayıs ayının en düşük seviyesine ulaştı.

Fil Dişi Sahili, 14 Mayıs'ta elverişli hava koşullarını gerekçe göstererek 2025/26 sezonu için kakao teslimat tahminini önceki 1,8-1,9 milyon tonluk projeksiyondan 2,1 ila 2,2 milyon tona yükseltti.

Aynı zamanda, son veriler ICE kakao stoklarının 1,75 yılın en yüksek seviyesi olan 2.668.548 çuvala yükseldiğini ve kısa vadede bol miktarda arz olduğunu gösterdi.

Öte yandan gübre kıtlığı ve potansiyel bir El Niño olayı da dahil olmak üzere iklim riskleri, Batı Afrika üretiminin görünümünü belirsizleştirmeye devam ediyor.

Fildişi Sahili'nde satılmayan stoklar konusunda da endişeler söz konusu olurken çiftçiler ana hasat döneminde sattıkları kakao çekirdekleri için ödeme alamıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kakao 3 bin 800 dolardan işlem gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA