Kakao 3 bin 800 dolardan işlem gördü

Kakao fiyatları, vadeli işlemlerde en büyük üretici Fildişi Sahili'nde iyileşen üretim beklentileri ve zayıf küresel talep nedeniyle mayıs ayının en düşük seviyesine ulaştı.

Fil Dişi Sahili, 14 Mayıs'ta elverişli hava koşullarını gerekçe göstererek 2025/26 sezonu için kakao teslimat tahminini önceki 1,8-1,9 milyon tonluk projeksiyondan 2,1 ila 2,2 milyon tona yükseltti.

Aynı zamanda, son veriler ICE kakao stoklarının 1,75 yılın en yüksek seviyesi olan 2.668.548 çuvala yükseldiğini ve kısa vadede bol miktarda arz olduğunu gösterdi.

Öte yandan gübre kıtlığı ve potansiyel bir El Niño olayı da dahil olmak üzere iklim riskleri, Batı Afrika üretiminin görünümünü belirsizleştirmeye devam ediyor.

Fildişi Sahili'nde satılmayan stoklar konusunda da endişeler söz konusu olurken çiftçiler ana hasat döneminde sattıkları kakao çekirdekleri için ödeme alamıyor.

