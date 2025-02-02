Kalkınma yolu haberleşme üssü olacak

Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu'nun yapımına bu yıl başlanması hedeflenirken, proje kapsamında haberleşme yatırımlarına da ağırlık verilecek. 17 milyar dolarlık projeden önemli bir pay alacak olan haberleşme altyapılarının Türkiye'nin bölgedeki stratejik pozisyonunu güçlendireceğini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türk şirketleri, Irak'ta telekomünikasyon altyapısı, internet erişimi ve mobil iletişim hizmetlerine odaklanıyor. Ayrıca ülkemizdeki Evrensel Hizmet Fonu'nun bölgede kurulması ile askeri haberleşmeyi ve ülkemizin güvenlik politikalarını destekleyebiliriz" dedi.Sayan, kaleme aldığı "Kalkınma Yolu ve Haberleşmeye Etkisi" adlı makale ile Kalkınma Yolu'nda ve güzergâhındaki ülkelerde hedeflenen haberleşme yatırımları ve altyapısı hakkında bilgi verdi. Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Al Faw Limanı'ndan başlayarak ülkeyi boydan boya geçmesi ve Türkiye'ye ulaşması hedeflenen 1.200 kilometrelik bu ulaşım koridoru hem karayolu hem de demiryolunu içerecek.Projeyle Orta Koridora da bağlantı sağlanması hedeflenirken Sayan, "Proje kapsamında haberleşme altyapılarının kurulması ile ülkemiz veri merkezi, dijital merkez ve altyapıların birleştiği bir hub olma yolunda önemli bir mesafe kat edecektir" diye konuştu. Türkiye'nin Irak'taki haberleşme sektörü yatırımlarının hem ekonomik hem de stratejik nedenlerle oldukça önemli olduğunu kaydeden Sayan, Türk şirketlerinin özellikle telekomünikasyon altyapısı, internet erişimi ve mobil iletişim hizmetleri üzerine odaklandığına dikkati çekti.Sayan, "Ülkemizin uydu işletmecisi şirketi olan ve 6A uydusu ile daha geniş bir kapsamaya kavuşan Türksat, yapılacak Kalkınma Yolu Projesi güzergâh boyunca oluşacak haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlenebilir. Güzergâhtaki otoyol ve tren hatlarında kullanılacak akıllı ulaşım sistemlerinin inşası ülkemiz için yeni imkânlar ortaya koyabilir" dedi.Türkiye'nin dijitalleşme ve e-devlet portalı üzerinden kamu hizmetlerini dijital ortama taşıma konusunda birçok ülkeden daha başarılı durumda olduğunu anlatan Sayan, bölgenin haberleşme altyapısının güçlendirilmesinin güvenlik süreçleri açısından önem arz ettiğini kaydetti.