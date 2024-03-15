Kalyon Holding'ten Oğuzhan Yıldız'a "Yılın CIO'su" ödülü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CIO Dergisi tarafından her yıl, bilişim teknolojileri alanında verilen CIO Zirvesi FutureOf CIO&Awards'te Kalyon Holding Bilgi Sistemleri Grup Başkanı Oğuzhan Yıldız, "Yılın CIO"su kategorisinde ödül aldı.

Oğuzhan Yıldız, 2022, 2023 ve 2024'te art arda üçüncü kez, toplamda da beşinci kez Yılın En İyi CIO'ları kategorisinde ödül almış oldu.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde "En İyi Kamu Teknolojileri Liderleri", "Geleceğin Liderleri", "En Etkin Lider", "Şöhretler Topluluğu", "En İyi CIO'lar", "Stratejik Dönüşüm Lideri", "En İyi Maliyet Tasarrufu" ve "İnovatif Lider" olmak üzerinde toplam 8 kategoride ödül verildi.

CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla karlılık sağlayan, şirketlerinin rekabet gücünü artırıp iş akışlarını optimize eden ve büyümesine katkıda bulunan veya müşterileri ile ilişkilerini artırabilen IT yöneticilerine veriliyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız, "Bu ödülün esas sahibi olan ekip ve çalışma arkadaşlarıma, Kalyon Holding şirketlerine, çözüm ortaklarımıza ve Yönetim Kurulu'muza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, "2021 yılında başladığımız 'Dijital Dönüşüm Yolculuğumuz'da enerji, inşaat, sanayi, gayrimenkul, işletme sektörlerinde birçok projeyi hayata geçirdik. 2024 yılı bu keyifli yolculukta yepyeni bir aşamaya geçtiğimiz, yeni bir doğuşun başlangıç yılı olacak. Bu yeni, iddialı ve zorlu başlangıçta birlikte yürüyeceğimiz tüm paydaşlara şimdiden keyifli yolculuklar dilerim" değerlendirmelerinde bulundu.