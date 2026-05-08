Kalyon Holding’den güneşe 55 milyon dolarlık yatırım: Hücre üretim kapasitesini ikiye katladı

Kalyon Holding'in Malıköy'de kurulu Avrupa'nın ilk, dünyanın sayılı entegre güneş paneli tesisi Kalyon PV'nin içerisinde kurulan G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. 55 milyon dolar yatırımla hayata geçen tesis güneş hücresi üretim kapasitesini ikiye katladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tesis ile Türkiye'nin güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri seviyeye ulaştığını açıkladı. G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığın halen önemli bir sorun olduğunu işaret ederek "Enerji arzımızda ithal kaynaklara ait pay şu an yaklaşık yüzde 70 düzeyinde. Her yıl değişmekle birlikte 60 ila 100 milyar dolar arasında enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var" diye konuştu. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük bir sıçrama yaptığını belirten Bayraktar, "Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik" dedi. Bayraktar, "Bugün itibarıyla rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz elektrik, ülkemizdeki tüm evlerimizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldi" ifadelerini kullandı.

ANLAMADAN ELEŞTİRİYORLAR

Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasına da değinen Bayraktar, "Ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak" dedi. Bu projelerin Türkiye'de bugüne kadar oluşan en düşük elektrik alım fiyatıyla hayata geçirileceğini belirten Bayraktar, "İlk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsız oluyorlar" açıklamasında bulundu. Muhalefete tepki gösteren Bayraktar, "Bu projeler daha ne anlaşılmadan eleştirilmeye başlandı.

Bu anlayışa rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. TOPCONPlus tesisinin önemine değinen Bayraktar, "Güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri noktalardan birini temsil eden TOPCONPlus teknolojisiyle yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi gerçekleştirilecek" diye konuştu. Yeni teknolojiyle aynı alandan daha fazla elektrik üretilebileceğini belirten Bayraktar, "Bu hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş demek" dedi.

KAYIPLAR MİNİMALİZE EDİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ise "Kalyon PV'nin toplam hücre üretimi kapasitesini 1 gigavattan 2.1 gigavata çıkaran bu yatırımı Milli Teknoloji Hamlemiz için kıymetli bir kazanım, yeşil dönüşüm yolculuğumuzda ise çok kritik bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, stratejik önemi haiz, yüksek teknoloji odaklı bu devasa yatırımı, proje bazlı yatırım teşviki kapsamına aldık" diye konuştu.



ÜRETİM TESİSİ GEZİLDİ

Enerji Bakanı Bayraktar, Sanayi Bakanı Kacır, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile açılışa katılan davetliler törenin ardından üretim tesisini gezdi.



500 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK GÜÇTE

412 kişiye yeni istihdam sağlayacak olan tesis, 1,1 gigavat güneş hücresi üretim kapasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip. Saniyede 8 yarım hücre üretimiyle günlük yaklaşık 620 bin adet kapasiteye ulaşılıyor. Tesiste üretilen ürünlerin enerji üretimleriyle yılda 1.5 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuluyor.



VALİ CANBOLAT: ÜRETME KABİLİYETİNİ ARTIRAN BİR ADIM

Ankara Valisi Yakup Canbolat da iki bakanın öncülüğünde yürütülen bu tür çalışmaların Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren sanayi altyapısını derinleştiren ve teknoloji üretme kabiliyetini artıran önemli adımlar olduğunu dile getirerek "Güneş enerjisi teknoloji teknolojilerinde ulaşılan bu seviyenin ülkemizin küresel rekabet yüzüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.



KALYONCU: BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ DAHA İLERİ TAŞIYORUZ

KALYON PV'nin Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Bugün, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuyla yaktığımız meşaleyi daha da ileriye taşımanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Son 10 yılda ülkemizdeki enerji dönüşümün en önemli kilometre taşlarından biri, 2020 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Kalyon PV fabrikamızdır. Biz bu tesisi yalnızca üretim yapmak için değil, milli teknolojiyi geliştirmek, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kurduk" dedi. Kalyoncu, şunları kaydetti: "Biz yeni tesisimizle birlikte Türkiye'de ilk kez G12R boyutunda TOPCONPlus teknolojisiyle güneş hücreleri üreterek yüksek verimlilik ve ileri teknoloji ile aynı alandan daha fazla enerji üretimi sağlayacağız. Bu yeni yatırımla birlikte; Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2.1 gigavat seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektöründeki yatırımlarımızla; yüksek katma değerli üretimi ülkemizde gerçekleştiriyor, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz."