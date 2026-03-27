Kalyon PV bayilik sistemini hayata geçiriyor

Kalyon PV, yurt içi satış ağını güçlendirmek ve yenilenebilir enerji çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bayilik sistemini hayata geçirdi. Şirket Ankara'daki entegre fabrikasının yanı sıra Trabzon, İstanbul, Şanlıurfa ve Konya'daki yetkili bayileri aracılığıyla toplam 34 şehirde satış ve müşteri hizmeti sunacak. Yeni bayilik sistemi sayesinde müşteriler, çatı uygulamalarından Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine kadar farklı ihtiyaçlarına uygun ürünlere daha hızlı ve etkin bir şekilde doğrudan ulaşabilecek.

Kalyon PV Genel Müdürü İhsan Kulalı, bayilik sisteminin Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji alanında uzun vadeli, güvene dayalı ve sürdürülebilir iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bayilik sistemimiz, bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz bu yapı sayesinde yalnızca ürünlerimizi değil, bilgi birikimimizi, mühendislik gücümüzü ve çözüm odaklı yaklaşımımızı da müşterilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZARA SUNULACAK

Bunun yanı sıra, Kalyon PV'nin yeni nesil G12R TOPCONPlus teknolojili güneş panelleri bayiler aracılığıyla da pazara sunulacak. Yüksek verimlilik ve ileri hücre teknolojisiyle öne çıkan bu paneller, 640 watt enerjiye varan yüksek güç üretim kapasitesi, yüzde 26'nın üzerinde etkin modül verimliliği, düşük sıcaklık katsayısı ve uzun ömürlü performans avantajlarıyla öne çıkıyor. Çift cam tasarımı sayesinde dayanıklılığı artırılan bu paneller, özellikle zorlu iklim koşullarında stabil üretim performansı sunuyor. Ayrıca bu paneller, ingot dilimleme aşamasından başlayan yerli üretim süreci sayesinde Yatırım Teşvik Belgesi'ne uygun kriterlerde üretiliyor.