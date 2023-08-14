Kamp karavan turizminin ilgisi Karadeniz’e yöneldi

"HEM DOĞASIYLA HEM TARİHİ DOKUSUYLA KARADENİZ BULUNMAZ BİR YER"



Hem doğasıyla hem de tarihi dokusuyla Karadeniz Bölgesinin bulunmaz bir yer olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Karadeniz Bölgesini sadece kendi ülkemizdeki karavancılar için değil yabancı karavancılar için de hazırlamayı hedefliyoruz. Karavan park ve kamp alanlarının belirlenmesi, dolayısıyla diğer unsurların da ziyaret edilmeleriyle bu bölgelerin turizm gelirleri artmış olacak. Çünkü Karadeniz çok önemli bir yer, kara turizmi için, karavan park ve kampları için çok uygun bir yer. Ülkemizdeki diğer bölgelerde olduğu gibi Karadeniz de doğası ve kültürel değerleriyle kamp ve karavan turizminin önem kazanacağı bir destinasyon olacaktır" diye konuştu.