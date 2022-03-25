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Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:04 Son Güncelleme: 25.3.2022 14:05

Kamu bankaları genel kurulları sona erdi! Halkbank’ta Mesut Karakaş yönetime girdi

Kamu bankaları genel kurulları sona erdi! Halkbank’ta Mesut Karakaş yönetime girdi

Kamu bankalarında düzenlenen genel kurullar sona erdi. Halkbank’ta Mesut Karakaş’ın yönetim kurulunda yer alan isim olduğu öğrenildi. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nda değişiklik olmazken Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek’in yerine eski Isparta vekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin’in geldiği öğrenildi.

Kamu bankaları bugün 2021 yılı faaliyetlerini ibra edilmesi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, kar dağıtım tablosu ve çalışanlara yapılacak temettü ödemelerinin görüşmek amacıyla genel kurul toplantılarını gerçekleştirdi.

HALKBANK'TA MESUT KARAKAŞ YÖNETİME GİREN İSİM OLDU

Kamu bankaları bugün genel kurul toplantılarını gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda herhangi bir isim değişikliğinin olmadığı öğrenildi. Halkbank'ta Yönetim Kurulu'na Himmet Karadağ yerine Mesut Karakaş'ın geldiği öğrenildi. Vakıfbank'ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek'in yerine eski Isparta vekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin'in geldiği öğrenildi.

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Kamu bankaları genel kurulları sona erdi! Halkbank’ta Mesut Karakaş yönetime girdi
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