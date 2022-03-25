Kamu bankaları genel kurulları sona erdi! Halkbank’ta Mesut Karakaş yönetime girdi

Kamu bankaları bugün 2021 yılı faaliyetlerini ibra edilmesi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, kar dağıtım tablosu ve çalışanlara yapılacak temettü ödemelerinin görüşmek amacıyla genel kurul toplantılarını gerçekleştirdi.

HALKBANK'TA MESUT KARAKAŞ YÖNETİME GİREN İSİM OLDU

Kamu bankaları bugün genel kurul toplantılarını gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda herhangi bir isim değişikliğinin olmadığı öğrenildi. Halkbank'ta Yönetim Kurulu'na Himmet Karadağ yerine Mesut Karakaş'ın geldiği öğrenildi. Vakıfbank'ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek'in yerine eski Isparta vekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin'in geldiği öğrenildi.