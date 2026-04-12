Haberler Ekonomi Haberleri Kamu bankalarına yakına kredi sınırlaması
Giriş Tarihi: 12.04.2026

Kamu bankalarına yakına kredi sınırlaması

Kamu bankalarına yakına kredi sınırlaması
ZİRAAT Bankası, Halkbank ve Vakıf- Bank'ın olağan genel kurulları 9 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurullarda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının bu bankalardan kredi kullanımına ilişkin bir sınırlamaya da yer verildi. Bankacılık Kanunu (5411 sayılı) uyarınca banka yönetim kurulu üyeleri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocukları yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretinin 5 katını aşmamak üzere kredi kullanabiliyor. Genel kurullarda söz konusu sınırlama, eş ve velayet altındaki çocuklarla birlikte ikinci dereceye kadar akrabaları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Kamu bankalarına yakına kredi sınırlaması
