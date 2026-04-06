Kamu bankalarının maaş zamları belli oldu

Ziraat Bankası, Halk Bank ve Ziraat Katılım Bankaları'nda ek protokol kapsamında çalışan personellerin maaşına en son 1 Kasım 2025'te %30 zam yapılmıştı.

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte çalışanların Mayıs ayı zam oranları netlik kazandı. Kamu bankalarında (Ziraat, Halkbank, Ziraat Katılım) ek protokole göre çalışanların zam oranı Ekim 2025- Mart 2026 olarak 6 aylık enflasyon + %3 olarak belirlenmişti.

Bu oranlara göre çalışanların maaşına yapılacak zam, Mayıs ayı itibariyle %17,84 olarak belirlendi.

Bu kapsamda çalışanlar, 01 Mayıs ve 01 Kasım tarihlerinde olmak üzere yılda 2 defa zam alacak.