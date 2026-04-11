Kamu katılım bankası halka arz oluyor

KATILIM finans sektörünün önemli kurumlarından Türkiye Emlak Katılım Bankası halka arz oluyor. Bankanın paylarının halka arzına ilişkin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayına sunuldu. İzahname SPK tarafından onaylandıktan sonra halka arza ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılacak. Banka, istikrarlı büyüme stratejisini destekleyecek bu adımla sermaye yapısını güçlendirecek.

SERMAYESİ GÜÇLENECEK

Emlak Katılım'ın halka arzına Halk Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım aracılık edecek. Banka paylarının halka arzı ile bankacılık ve finans sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek. Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60'ı yatırım finansmanı, yüzde 20-25'i işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yüzde 20-25'i ise özkaynağın güçlendirilmesi için kullanılacak. Gerçekleştirilecek halka arz ile birlikte bankanın özkaynak yapısının güçlendirilmesi, aktif büyüklüğünün desteklenmesi, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve reel ekonomiye sağlanan finansman katkısının artırılması hedefleniyor. Banka halka arz ile sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekleyecek finansman kaynaklarını çeşitlendirecek, uzun vadeli yatırımlar için güçlü sermaye yapısı oluşturacak.