Kamu lojmanına % 44 zam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Tebliği yayınlandı. 2025 için geçerli olacak lojman aylık kira bedelleri belli oldu. Aylık lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam geliyor. Buna göre erpiç, ahşap, bağdadi gibi kalorifersiz konutlarda 2024'te 5.66 TL olan metrekare başına aylık kira bedeli, 2025'te 8.15 TL'ye yükseltildi. Kalorifersiz diğer konutlar için bu bedel 8.85 TL'den 12.74 TL'ye çıkarıldı. Kaloriferli konutlarda ise 11.61 TL'den 16.71 TL'ye yükseltildi.

SU DA ARTTI

Kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı veya her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlarda uygulanan ilave kira bedeli, metrekare başına 1.36 TL'den 1.96 TL'ye çıktı. Elektrik veya su sayaçlarının ayrılmayanlarda kira bedellerine ek olarak alınan ilave bedellerde de artış yapıldı. Buna göre elektrik sayacı ayrılamayan konutlarda ilave kira bedeli metrekare başına 2.58 TL'den 3.71 TL'ye, su sayacı ayrılamayanlarda 2.24 TL'den 3.22 TL'ye, elektrik ve su sayacı ayrılamayan konutlarda ise 4.81 TL'den 6.92 TL'ye çıkarıldı.