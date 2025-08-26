Kamuda 119 bin 752 aracın sadece yüzde 1.67’si makam aracı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Makam aracı sayısı 130 bine dayandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen dezenformasyon içerdiğini bildirdi. DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunduğu belirtildi. Bu taşıtların büyük çoğunluğunun kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesine tahsis edilmiş hizmet araçları olduğu vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Taşıtların 74 bin 759'u (yüzde 62.42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225'i (yüzde 8.53) vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186'sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519'u (yüzde 5.97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882'si (yüzde 4.07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181'i (yüzde 12.67) ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır. Makam aracı sayısı ise toplam taşıt sayısının yüzde 1.67'sini oluşturmaktadır. Bunlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiştir. Türkiye'nin toplam kamu taşıt varlığı, iddia edilen makam aracı rakamının dahi altındada kalmaktadır."