Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi

AK Parti'nin önerisi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamuda üst düzey bürokrat ve memurlara yapılması planlanan 30 bin TL'lik seyyanen zam, kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'nde yer almayan düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin yaptığı istişare sonucunda iptal edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdi.