Giriş Tarihi: 16.01.2026 11:31

Kamunun imalat tercihi demiryolu taşıt ve kimya sanayisi oldu

Kamuda imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek 11 milyar lirayla demir yolu taşıt sanayisi için ayrılırken kimya sanayisi de 8,2 milyar lirayla öne çıktı.

AA
2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 8 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için 101 projenin bu yıl hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 2026 için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 91,6 artışla, 17 milyar 254 milyon 131 bin liradan 33 milyar 54 milyon 69 bin liraya yükseltildi.

En fazla ödenek ayrılan sektör, 11 milyar lirayla demir yolu taşıt sanayisi oldu. Bu tutarın TÜRASAŞ'a tahsis edildiği görüldü.

Demir yolu taşıt sanayisini 8,2 milyar lirayla kimya sanayisi takip ederken, bu kapsamdaki ödeneğin 8 milyar liralık kısmı Eti Maden İşletmelerine verildi.

EN YÜKSEK DEĞİŞİM BASIM SANAYİSİNDE

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 325,2 artışla basım sanayisi aldı. Sektörün ödeneği 2026 yılı için 1 milyar 446 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Basım sanayisi sektörünü yüzde 266,7 artışla demir yolu taşıt sanayisi ve yüzde 141,5 artışla KOBİ ve girişimcilik sanayisi izledi. Bu sektörde ödenek tutarı bu yıl için 6 milyar 900 milyon 400 bin lira oldu.

GIDAYA 4,1 MİLYAR LİRA

Bu yıl gıda sektörüne ayrılan ödenek ise 4 milyar 146 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı.

Standardizasyon ve kalite için 1 milyar 288 milyon 614 bin lira, elektrik/makine için 72 milyon 655 bin lira, dokuma ve giyim sektörü için 2 milyon lira ödenek ayrıldı.

Kamunun imalat sanayisi yatırımları için ayrılan ödenek tutarları (bin lira) ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim (Yüzde)
Gıda 2.656.770 4.146.900 56,1
Dokuma ve Giyim 2.000 2.000 0
Basım Sanayisi 340.210 1.446.500 325,2
Kimya 7.265.053 8.197.000 12,8
Elektrik/Makine 60.546 72.655 20,0
Demir Yolu Taşıt Sanayisi 3.000.000 11.000.000 266,7
Standardizasyon ve Kalite 1.072.138 1.288.614 20,2
KOBİ ve Girişimcilik 2.857.414 6.900.400 141,5
TOPLAM 17.254.131 33.054.069 91,6

