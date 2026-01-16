Kamunun imalat tercihi demiryolu taşıt ve kimya sanayisi oldu

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 8 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için 101 projenin bu yıl hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 2026 için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 91,6 artışla, 17 milyar 254 milyon 131 bin liradan 33 milyar 54 milyon 69 bin liraya yükseltildi.

En fazla ödenek ayrılan sektör, 11 milyar lirayla demir yolu taşıt sanayisi oldu. Bu tutarın TÜRASAŞ'a tahsis edildiği görüldü.

Demir yolu taşıt sanayisini 8,2 milyar lirayla kimya sanayisi takip ederken, bu kapsamdaki ödeneğin 8 milyar liralık kısmı Eti Maden İşletmelerine verildi.

EN YÜKSEK DEĞİŞİM BASIM SANAYİSİNDE

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 325,2 artışla basım sanayisi aldı. Sektörün ödeneği 2026 yılı için 1 milyar 446 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Basım sanayisi sektörünü yüzde 266,7 artışla demir yolu taşıt sanayisi ve yüzde 141,5 artışla KOBİ ve girişimcilik sanayisi izledi. Bu sektörde ödenek tutarı bu yıl için 6 milyar 900 milyon 400 bin lira oldu.

GIDAYA 4,1 MİLYAR LİRA

Bu yıl gıda sektörüne ayrılan ödenek ise 4 milyar 146 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı.

Standardizasyon ve kalite için 1 milyar 288 milyon 614 bin lira, elektrik/makine için 72 milyon 655 bin lira, dokuma ve giyim sektörü için 2 milyon lira ödenek ayrıldı.

Kamunun imalat sanayisi yatırımları için ayrılan ödenek tutarları (bin lira) ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle: