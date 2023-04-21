Kanuni Bulvarı için tarih netleşti! Hizmete açılıyor

KANUNİ BULVARI İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Kanuni Bulvarı'ndaki Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 kilometrelik kesimin Çukurçayır Kavşağı'na kadar olan kısmının önümüzdeki günlerde açılacağı müjdesini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, "Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar devam ediyor. Biraz uzun sürdü şehir merkezinden geçmesi. Şehirdeki kamulaştırma işlemleri, projenin büyüklüğü detayları ama önemli seviyeleri atlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde 24 Nisan gibi içerisinde 500 metre uzunluğunda, Bahçecik Tüneli olan, 1 kilometre uzunluğunda viyadükleri olan Yenicuma-Meydan bağlantısını Çatak'tan yaparak önümüzdeki günlerde hizmete sunacağız. Geri kalan kısımdaki imalatlarımızı yapacağız. Özellikle Çukurçayır-Sahil bağlantısını kısa sürede bitirip yine şehrimize biraz daha nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı.