Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapanan şirket sayısı Ocakta yüzde 80 düştü
Giriş Tarihi: 20.02.2026 10:33

Kapanan şirket sayısı Ocakta yüzde 80 düştü

Türkiye'de ocak ayında kurulan şirket sayısı 11 bin 115' olurken, kapanan şirket sayısı ise bir önceki aya oranla yüzde 77,97 gerileyerek 1604 oldu. Aralık 2025'te 7 bin 282 şirket kapanmıştı. Buna göre Ocak ayında bir önceki aya kıyasla toplamda 5.678 adetlik ciddi bir düşüş kaydedildi.

AA
Kapanan şirket sayısı Ocakta yüzde 80 düştü
  • ABONE OL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Veriler, hem aylık hem de yıllık bazda dikkat çekici değişimlere işaret etti

KAPANAN ŞİRKET SAYISI 5.678 ADET AZALDI

Buna göre ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2025'e kıyasla yüzde 13,12 azalışla 12 bin 793'ten 11 bin 115'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 77,97 azalışla 1604'e geriledi. Aralık 2025'te 7 bin 282 şirket kapanmıştı.

YILLIK BAZDA BELİRGİN GERİLEME

Ocak ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,72 artış gösterdi. Buna karşılık kapanan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 17,95 azaldı.

Açıklanan veriler, aylık bazda kurulan şirket sayısında düşüşe işaret etse de yıllık karşılaştırmada girişimcilik faaliyetlerinin büyük ölçüde yatay seyrettiğini, kapanan şirket sayısında ise belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapanan şirket sayısı Ocakta yüzde 80 düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz