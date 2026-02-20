Kapanan şirket sayısı Ocakta yüzde 80 düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Veriler, hem aylık hem de yıllık bazda dikkat çekici değişimlere işaret etti

KAPANAN ŞİRKET SAYISI 5.678 ADET AZALDI

Buna göre ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2025'e kıyasla yüzde 13,12 azalışla 12 bin 793'ten 11 bin 115'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 77,97 azalışla 1604'e geriledi. Aralık 2025'te 7 bin 282 şirket kapanmıştı.

YILLIK BAZDA BELİRGİN GERİLEME

Ocak ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,72 artış gösterdi. Buna karşılık kapanan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 17,95 azaldı.

Açıklanan veriler, aylık bazda kurulan şirket sayısında düşüşe işaret etse de yıllık karşılaştırmada girişimcilik faaliyetlerinin büyük ölçüde yatay seyrettiğini, kapanan şirket sayısında ise belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.